Halil Hayta, eşi Sabiha Hayta ve kızı Emel Hayta'nın cenazeleri, Osmaniye'deki işlemlerinin ardından Andırın ilçesindeki Kumarlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Cenazeler, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene aile yakınları, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve vatandaşlar katıldı.
Sabiha Hayta yönetimindeki otomobil dün Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi mevkisinde vakaya giden ambulansla çarpışmış, kazada otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 sağlık görevlisi de yaralanmıştı.