Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından 06 YA 6583 plakalı cenaze aracının silahlı şahıslar tarafından kaçırıldığı, Pazarcık istikametine geldiği, ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.

Pazarcık sınırları içerisine girdiği anda polis ve jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç, Gölbaşı/Çatalağaç mevkiinde kapan kullandırarak durduruldu. Aracı kaçıran M.C.K. ise, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Olayda ilgili soruşturma sürüyor.

