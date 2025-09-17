Bölge halkının geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutan yer fıstığı, son yıllarda artan talep ve desteklerle çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı.

Kent genelinde 127 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tuttu.

Traktörlerle toplanıp römorklara doldurulan ürünler, kuruması için güneş gören alanlara serildi.

Tarım işçilerinin yoğun mesaisiyle hasat edilen fıstıklar, kurutmanın ardından fıstık işleme tesislerine götürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş "Geçen yıl 98 bin dekar alanda 45 bin ton üretimimiz vardı. Bu sene ise 127 bin dekarlık alanda 52 bin ton rekolte bekliyoruz" açıklamasında bulundu.