Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, il protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Paksoy’un ardından İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur konuşmasında, yeni başlangıçların umut taşıdığını belirterek eğitimin yalnızca bilgi değil; vicdan, merhamet, doğa sevgisi ve vatan bilinci kazandırmak olduğunu vurguladı.

Baydur, “Çocuklarımızın, doğasına sahip çıkan, çevresini koruyan ve ‘Yeşil Vatan’a değer veren bireyler olarak yetişmesi hepimizin sorumluluğudur. Öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin özverisi ve ailelerimizin desteğiyle ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılacağımıza inanıyorum” dedi.

Etkinliklerde öğrenciler şiirler okuyarak ve halk oyunları sergileyerek yeni eğitim-öğretim yılına coşkuyla merhaba dedi.

4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa başlayan arkadaşlarına “Hoş Geldin Çiçeği” takdim etmesi ise programa anlamlı bir renk kattı.

Millî Eğitim Bakanlığının 2025-2026 yılı “Yeşil Vatan” teması doğrultusunda, protokol üyeleri okul bahçesine fidan dikti.

Programın sonunda Vali Mükerrem Ünlüer’in ilk ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti.

Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere fidan dağıttı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İlköğretim Haftası kutlamaları, eğitim yolculuğunun coşkusunu yeniden hatırlatarak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri birlik ve beraberlik içinde yeni bir başlangıçta buluşturdu.