AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.

Program kapsamında Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, gün boyunca kent genelinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Bakan Kurum, Çeşitli temasların ardından günün sonunda Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı AV. Muhammed Burak Gül, kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı projelerine dikkat çekerek, çok yakın bir zamanda daha güzel ve modern bir Kahramanmaraş’ın ortaya çıkacağını ifade etti.