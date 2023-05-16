Türkiye 6 Şubat'ta yıkıcı depremlerle uyandı.

Yaşayan depremler geniş coğrafyada hissedilirken binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Geniş coğrafyada hissedilen depremler kentleri enkaza çevirdi.

Evleri hasar alan vatandaşlar için afet bölgesine çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Öte yandan devletin, kalıcı ve sağlam evler için çalışmaları gece-gündüz devam ediyor.

Eğitim ortamı oluşturuluyor

Depremzedelerin hayatlarını normale en yakın seviyede yaşayabilmesi için her şey göz önünde bulunduruluyor.

Depremzede öğrenciler için çadırlarda eğitim verilirken, sınava hazırlanan öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar oluşturuluyor.

Afet bölgesinde KPSS ücreti alınmayacak

Öte yandan afetin yaşandığı bölgelerde yeniden yaşam başlarken ÖSYM kapsamında yapılan sınavlar, afet bölgesinde de yapılma kararı alındı.

Bu kapsamda ÖSYM'den bir yeni açıklama geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını açıkladı

Ersoy şu açıklamayı yaptı: