ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz 2025 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) aktarıldı.

Okul Birinciliği Bilgileri İçin Son Tarih 23 Temmuz

2025-YKS kapsamında okul birinciliği kontenjanından yararlanmak isteyen adayların, aktarılan bilgilerini 23 Temmuz 2025 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların ise en kısa sürede e-Okul sistemi üzerinden okul müdürlükleriyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları şart. Bu tarihten sonra yapılacak değişikliklerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Düzeltme Süreci Nasıl İşliyor?

Adaylar, bilgilerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kontrol edebilir.

Okul birinciliği bilgisi hatalı ya da eksik olan adaylar, düzeltme talebini e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimine iletmelidir.

23 Temmuz sonrası yapılacak talepler ÖSYM tarafından işleme alınmayacaktır.

Okul Birinciliği Kontenjanı Nedir?

YKS'de okul birinciliği kontenjanı, her lise birincisine yükseköğretime geçişte ek avantaj sağlayan özel bir yerleştirme hakkı sunar. Bu ayrıcalık, öğrencilerin tercih ettikleri programlara yerleşme şansını artırabilir.