Tarım ve Orman Bakanlığı, genişlettiği yangına müdahale filosu sayesinde yangınlara müdahale süresini önemli ölçüde kısalttı. Bakanlık yetkilileri, müdahale süresinin 11 dakika civarına indirildiğini açıklayarak, yangınla mücadeledeki etkinliğin arttığını vurguladı.

Bu süreçte, ileri teknolojiyle donatılmış yangın yönetim uçağı Otağ, dikkatleri üzerine çekti. Göynük ve Karabük’te çıkan orman yangınlarında aktif rol alan Otağ, 10 saat 35 dakika boyunca havada kalarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Uçağın sahip olduğu gelişmiş yangın söndürme sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti, yangınların hızla kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın sezonu boyunca filosunu daha da güçlendirmek ve yangınlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, bu çabalarla Türkiye’nin orman varlıklarını koruma konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.