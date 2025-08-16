Kahramanmaraş'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre seyir halindeki bir tırın elektrik teline temas etmesi sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yerleşim alanına yakın bölgede çıkan yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.

Yangın, çevrede paniğe yol açarken, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca yangının neden olduğu zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangının meydana geldiği alanda birçok ağaç zarar görürken, geniş bir alanın yangın sonrası küle döndüğü görüldü.