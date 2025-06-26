Kahramanmaraş’ın Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, yakında bulunan bir saman deposuna sıçrayarak büyük hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, saman deposu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.