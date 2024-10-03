Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde Oto Market iş birliğiyle düzenlenen Showroom etkinliği, 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, çeşitli yemek ikramları ve çarkıfelek gibi eğlenceli aktivitelerle ödül kazanma fırsatları sunuldu. Firmalar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergileyerek katılımcılara geniş bir yelpazede tanıtımlar yaptı.

Oto Market firma ortağı Emrullah Alma, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada etkinliğin detaylarını paylaşarak, "Amacımız hem firmalarımızı desteklemek hem de vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaktır," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hem firmaların hem de katılımcıların memnuniyetiyle sonuçlandı.