Şanlıurfa-Gaziantep otoyol bağlantı noktasında korkunç bir kaza meydana geldi.

Sabah saatlerinde yoğun yağış ve sis nedeniyle İzmir'den Batman'a seyir halindeki yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı.

Türkiye yılın 11 ayında 52.7 milyon turist ağırladı Türkiye yılın 11 ayında 52.7 milyon turist ağırladı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

658695c14631b857__w1200xh675
Yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı

Kazada, yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü İlhami Dokdemir'in (58) ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 15 kişi ise apar topar bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı.

6586959da54df715__w1200xh675


Otobüs şoförü kurtarılamadı: 15 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

6586959da9a20669__w1200xh675

Kaynak: Haber Merkezi