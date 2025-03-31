Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bayram yoğunluğu sürüyor.
Bayramın ikinci gününde tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti.
Sevdiklerine kavuşmak isteyen yolcular, sabırsızlıkla otobüs saatlerini beklerken otogarın her köşesinde tatlı bir telaş hakim.
Otobüs firmaları, artan yolcu sayısı nedeniyle ek seferler düzenleyerek yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.
Sevdiklerine kavuşma heyecanı yaşayan yolcular, yolculuklarına başlamak için sabırsızlanıyor.