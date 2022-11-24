Otomobil Piyasasının Beklediği Ötv Matrah Düzenlemesi Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. Karara Göre Motor Silindir Hacmi 1600 Cc Altındaki Araçlarda Matrah Alt Limiti 120 Bin Liradan 184 Bin Liraya Yükseltildi.

Matrah Üst Limiti İse 200 Bin Liradan 280 Bin Liraya Çıkarıldı. Kararla Elektrikli Araçların Ötv Matrah Limitleri De Değişti. Buna Göre, Motor Gücü 50 Kilowaatı Geçip, Motor Silindir Hacmi 1800 Cc'yi Geçmeyen Araçlarda Matrah Alt Limiti 130 Bin Liradan 228 Bin Liraya Yükseltildi.

Matrah Üst Limiti İse 170 Bin Liradan 350 Bine Çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta Uzun Yıllardır Galericilik Yapan Mustafa Başkonuş Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Ötv Matrah Düzenlemesinden Kimlerin Yararlanacağına Dikkat Çekti.