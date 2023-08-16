Ünye - Fatsa Karayolu Eskikızılcakese mevkiinde meydana gelen kazada Hasan A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna dorse kısmından çarptı.

Kazanın şiddeti ile kamyona saplanan otomobilin sürücü Hasan A. ve araçta bulunan Gülşen A., Özlem, Elif Huma, Çağrı Efe ve Abdul Muhsin Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar otomobilden çıkartılarak çeşitli hastanelere götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.