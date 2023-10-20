Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı.

Yaptıkları çalışmayla söz konusu otomobili bulan ekipler, içerisindeki İ.B.C. ve S.Z'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, şasi numarası basmaya yarayan lazer yazı makinesi, 2 tabanca, 44 fişek, bir miktar esrar ve 3 araç anahtarı ele geçirildi.

İkametlerin çevresini inceleyen ekipler, ele geçirdikleri anahtarların park halindeki 2 otomobil ve minibüse ait olduğunu, araçlardan birine "change" işlemi yapıldığını, birinin de yurt dışından getirildiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Z. tutuklandı, İ.B.C. serbest bırakıldı.