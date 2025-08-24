Kaza Nasıl Oldu?

Olay, Aşağı Elyakut köyü mevkisinde meydana geldi. A.D. (36) yönetimindeki 55 APL 470 plakalı hafriyat kamyonu, S.M.K. (39) idaresindeki 37 BL 489 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobil adeta hurdaya döndü.

15 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti

Otomobilde bulunan Zeynep K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi. Babası S.M.K. ise ağır yaralı olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep K’nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazayla ilgili hafriyat kamyonu sürücüsü A.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.