Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç refüje çıktı ve beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ç.E. yönetimindeki 46 AIZ 036 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 46 AFK 368 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ç.E.’nin kullandığı otomobil refüje çıktı, trafik levhalarını devirdi ve beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç büyük hasar gördü ve adeta ikiye büküldü.

Kazanın ardından sürücüler Ç.E. ve H.K. ile Ç.E.'nin aracında yolcu olarak bulunan Y.C. yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar yaralılara yardım ederek araçtan çıkmalarını sağladı. Durumun 112 Acil İmdat Hattı’na bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.