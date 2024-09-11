Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobil, 13 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Otomobilin üstünden geçtiği çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde A.Ç'nin kullandığı otomobil, bisikletiyle yolda ilerleyen 13 yaşındaki Kaan’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başiskele'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaan A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.