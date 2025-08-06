Edinilen bilgilere göre, H.Ü. (22) idaresindeki 27 ASC 982 plakalı otomobil ile H.E.D. (16) yönetimindeki motosiklet, İslahiye-Karapınar Mahallesi yolunda çarpıştı.

Feci kazada her iki sürücünün yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. (23) ve E.M.Y. (17) de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü H.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü H.Ü., İslahiye’deki ilk müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.