Türkiye’de kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 39,8 artışla 115 bin 40 adet olarak gerçekleşti.

Kasım ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.

Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.



Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı.

Bu haberimizde, aralık ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız.

1. Hyundai i10- 710 bin TL



2. Kia Picanto - 780 bin TL



3. Fiat Panda - 792 bin 900 TL



4. Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL



5. Hyundai i20 - 799 bin TL



6. Citroen C3 - 813 bin TL



7. Seat Ibiza - 825 bin TL



8. Renault Clio - 826 bin 900TL



9. Renault Taliant - 837 bin 900 TL



10. Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL