Otomotiv Sanayii Derneği (Osd), 2023'ün Üretim Ve İhracat Rakamları İle Pazar Verilerini Açıkladı. Buna Göre, 2023'te Otomotiv Üretimi Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 9 Artarak 1 Milyon 468 Bin 393 Adede Yükseldi.

Otomobil Üretimi İse Yüzde 18 Artarak 952 Bin 667 Adet Seviyesinde Gerçekleşti. Traktör Üretimiyle Toplam Rakam İse 1 Milyon 525 Bin 963 Adedi Buldu.

2023'te Ticari Araç Üretimi Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 5, Hafif Ticari Araç Üremi De Yüzde 7 Geriledi. Ağır Ticari Araç Grubunda İse Üretim Yüzde 16 Arttı. Bu Dönemde, Otomotiv Sanayisinin Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74 Olarak Gerçekleşti.

Bölgede Gerçekleştirdiği Satışlarla Sektörün Öncü İsimlerinden Biri Olan Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal Sektörün 2023 Yılındaki Durumunu Aksu Haber’e Değerlendirdi.