Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi.

Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Otoyollarda meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi Otoyol Jandarmasının yaptığını anlatan Ergün, "Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. Sorumluluk bölgemizde 15 kilometrede bir tim görev yapacak şekilde planlama yaptık." dedi.

Havadan ve karadan denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Otoyol Jandarması olarak hava ve kara araçlarımızla etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Özellikle tatil günlerinde cayrokopter, helikopter ve drone desteğiyle havadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor, yoğunluk yaşanan bölgeleri tespit ediyoruz."

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son teknoloji ekipmanları kullandıklarını aktaran Ergün, şu bilgileri verdi:

"Olayların en kısa sürede aydınlatılması ve asayişin sağlanması için plaka ve yüz tanıma sistemleri, kayıt sistemine entegre edilebilen kameralar, çevrim içi sorgulama yapılabilen tablet bilgisayarlar, görünürlük sağlayan 4 kademeli lazerler, otomatik lastik patlatıcılar ve yapay zeka destekli radar cihazları gibi pek çok ekipman kullanıyoruz."