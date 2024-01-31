2022 yılında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti sadece 53 gün evli kalmış, aralarındaki anlaşmazlık sebebi ile tek celsede boşanmışlardı.

Ünlü çift hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

İlk evliliğini popçu Murat Dalkılıç'la yapan Merve Boluğur, mutluluğu bulamayınca boşanmıştı.

Güzel oyuncu, daha sonra Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile evlenmişti. Ancak Boluğur'un mutluluğu beklediğinden kısa sürdü.

53 gün evli kaldı

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine giren ünlü çift, 23 Kasım 2022 tarihinde boşandı. Sadece 53 gün evli kalan çiftin boşanması, uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Eski eşler hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tv8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına göre; Merve Boluğur, DJ Mert Aydın’la yeniden barıştı.

Mert Aydın, ayrılık sonrası “Severek evlendik, severek ayrıldık.” demişti.