Kahramanmaraş Özel Beyza Koleji Boğaziçi Kampüsü, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan’ın katılımıyla düzenlenen “Bu Çağda Aile Olmak” konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinlik, veliler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Modern çağın getirdiği değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerinin ele alındığı konferansta, değerler eğitimi, çocuk yetiştirme yöntemleri ve sağlıklı aile ilişkileri üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Sıtkı Aslanhan, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve nesiller arası bağların korunması için uygulanabilecek pratik yöntemler sundu.

Katılımcılar, Aslanhan’ın anlattığı değerli bilgileri dikkatle dinlerken, özellikle çocukların dijital çağda sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi konusundaki öneriler büyük ilgi gördü.

Etkinlik sonunda veliler, bu tür organizasyonların aile bağlarını güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak açısından son derece faydalı olduğunu ifade ederek Özel Beyza Koleji yönetimine teşekkür etti. Konferans, eğitim ve aile değerlerinin önemine vurgu yaparak anlamlı bir mesajla sona erdi.