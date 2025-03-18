. Öğrenciler, günün önemini kavrayabilmeleri adına hazırlanan programda, Çanakkale ruhunu yansıtan çeşitli etkinliklere katıldı.
Program kapsamında, çocuklara Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıkları anlatan bir gölge oyunu sergilendi. Öğrenciler, canlandırdıkları rollerle şehitlerimizin fedakârlıklarını ve şehit ailelerinin yaşadığı acıları sahneye taşıdı.
Özel Beyza Okulları’nda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin tarihe olan duyarlılıklarını artırmayı amaçladıklarını belirten okul yetkilileri, Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.
Öğrencilere yönelik sanatsal etkinliklerin de yer aldığı programda, bireysel enstrüman performansları sergilendi ve okul korosu coşkulu marşlarla etkinliğe katkı sundu.