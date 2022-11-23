Bu kapsamda Öğrenci-Yazar Buluşmaları Gerçekleştiren Özel Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü, alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor.
Son olarak eğitimci yazar yaşar bayraktar, özel Beyza okulları ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrenciler, kitaplarını okuyup eserleri üzerine inceleme yaptıkları yazarla sohbet etme imkânı yakaladı.
Okul içerisinde düzenlenen kitap fuarıyla da öğrenciler severek okudukları eğitimci yazar bayraktar’a imzalattı.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Özel Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü ortaokul müdürü Mehmet topak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.