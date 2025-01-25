Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan okul, bu doğrultuda alanında uzman isimlerle öğretmenleri buluşturan etkinlikler düzenliyor.

Özel Beyza Okulları’nın Boğaziçi Kampüsü’nde gerçekleştirilen "Öğretmen Olmak: Hedef Odaklı İşbirliği" adlı seminer, eğitim dünyasının önemli isimlerini ağırladı.

Etkinlikte, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Eğitmeni Mehmet Yavuz Durmuş, Özel Beyza Okulları öğretmenleriyle bir araya geldi.

Seminerde, öğretmenlerin eğitimdeki rolü, hedef belirleme ve işbirliği süreçlerinin önemi gibi konular ele alındı.

Prof. Dr. İrfan Erdoğan, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran bireyler değil, aynı zamanda öğrencilerin rehberleri olduğunu vurguladı.

Mehmet Yavuz Durmuş ise işbirliği ve iletişimin eğitimdeki başarıyı artıran temel unsurlar olduğunun altını çizdi.

Özel Beyza Okulları Kurucu genel müdürü Cevdet kabakcı, bu tür etkinliklerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim almasını da desteklediğini ifade etti.