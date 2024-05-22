Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik şenlik düzenledi. Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, çeşitli etkinlik ve gösterilerle doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğu belirten ebeveynler de Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Engelliler için daha erişilebilir bir Kahramanmaraş noktasında çeşitli projeler hayata geçiren ve sosyal hayata katılmaları için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Çocuk Şenliği” düzenledi. KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenen şenliğe özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklar; palyaço gösterisi, yüz boyama, halay ve dans gösterisi ve müzik dinletisi ile doyasıya eğlenirken katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel gereksinimli bireylerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Var Gücümüzle Engellilerimizin Yanındayız

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Yosunkaya, “Büyükşehir Belediyesi olarak 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası’nda bir dizi etkinlik düzenledik. Bugün de kapanış programını gerçekleştiriyoruz. Atatürk Parkı’nda özel gereksinimli çocuklarımızla beraber şenliğimizi yapıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daima özel gereksinimli vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Var gücümüzle engellilerimizin yanındayız” diye konuştu.

“Farkındalık Oluşturmasını Diliyoruz”

Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinliğin farkındalık oluşturma noktasında çok önemli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Hatice Işık, “Hem çocuklarımız için hem de farkındalık oluşturmak için çok faydalı bir etkinlik oldu. Bu hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Nuran Demiryürek, “Çok güzel ve ince düşünülmüş bir program. Çocuklarımızla birlikte eğleniyoruz. Bu etkinliğin bir farkındalık oluşturmasını diliyorum” diye konuştu. Dilek Özyiğit ise, “Çocuklarımızı bir araya getiren ve sosyalleşmelerine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Veliler olarak hem bizler hem de çocuklarımız çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

“Yeni Arkadaşlar Edindik”

Etkinliği çok beğendiğini belirterek yeni arkadaşlar edindiğini söyleyen Reyhan Cömert, “Görme engelliyim. Büyükşehir Belediyesinin bizler için düzenlemiş olduğu etkinlikler çok güzel. Sosyalleşmemize katkı sağlıyor. Hem eğleniyor hem yeni arkadaşlar ediniyoruz. Erişilebilirlik konusunda da her geçen gün daha iyiye gidiyor şehrimiz” dedi. Resul Muhammet Bulut ise, “Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulunda okuyorum. Sosyalleşmemiz açısından bugün çok güzel bir etkinlik oluyor. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum” diye konuştu. İkra Çamkesen, “Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulunda 7.

sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün çok eğlendim, mutlu oldum. Yeni arkadaşlar edindim” ifadelerini kullandı.