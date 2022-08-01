Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen kabartma Kur’an-ı Kerim dağıtım programına katıldı. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in de yer aldığı programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubemiz tarafından organize edilen bu güzel ve anlamlı programda görme engelli kardeşlerimizle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gerçekten derneğimiz şehrimizde görme engelli kardeşlerimize yönelik çok güzel işlere imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de her zaman özel gereksinimli hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Derneğimizle birlikte çok güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Görme engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de özel gereksinimli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’ye Örnek Olacak Çalışmalar Gerçekleştiriliyor

Programda konuşan İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Çok güzel ve anlamlı bir programda görme engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubemiz, tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar hayata geçiriyor. Spor, kültür, eğitim ve daha birçok sosyal alanda çok güzel çalışmalara imza atılıyor. Bu güzel çalışmaların sayısının artacağını ümit ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da görme engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli desteklerde bulunuluyor. Bizler de her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.