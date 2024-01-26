Sosyal belediyecilik noktasında faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tayvan Büyükelçiliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik noktasında hayata geçirdiği faaliyetlerle büyük takdir toplayan, engelsiz yaşam anlayışıyla daha erişilebilir bir Kahramanmaraş için yatırımlarını sürdüren ve daima özel gereksinimli vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, son derece anlamlı bir desteği daha hayata geçirdi. Tayvan Büyükelçiliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlara 43 adet tekerlekli manuel sandalye ve 10 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’nin katılımıyla gerçekleştirilen programda, toplam 53 adet tekerlekli sandalye özel gereksinimli vatandaşlara teslim edildi. Özel gereksinimli bireyler, sağlanan desteklerin çok değerli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Programda konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, sosyal belediyecilik noktasında hizmetlerin artarak devam ettiğini belirtti. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise, özel gereksinimli vatandaşlara göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti