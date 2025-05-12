Etkinlik kapsamında, hastanede görevli hemşireler için pasta kesimi gerçekleştirildi. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen programda, hemşirelerin sağlık sistemindeki hayati rolüne dikkat çekildi. Hastane yönetimi, gece gündüz demeden fedakârca görev yapan hemşirelere teşekkür ederek, emeklerinin her zaman kıymetli olduğunu vurguladı.

Hastane yetkilileri yaptıkları açıklamada, hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan kutsal bir görev olduğunu belirtti. Tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutlayan yetkililer, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.