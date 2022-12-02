Vatandaşları ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu konuda da sorumluluk bilinciyle hareket eden Özel Megapark Hastanesi, çeşitli aktivitelerle lösemiye dikkat çekti.

Bu kapsamda lösemili çocuklarla bir araya gelen hastane hemşireleri çocuklarla oyunlar oynayarak el baskısı boyama etkinliği ile farkındalık oluşturdu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Aksüt, lösemili çocuklar için toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdik” dedi.