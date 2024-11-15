Kahramanmaraş’ın ve bölgenin göz sağlığı alanında adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve uzman cerrahi ekibiyle hizmet veren hastane, son olarak zorlu bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladı.

Daha önce yurt dışında sorunlu bir katarakt ameliyatı geçiren ve gözünde ağrılı yara şikayetiyle hastaneye başvuran bir hasta, alanında deneyimli cerrah Op. Dr. Uğur Toka tarafından muayene edildi. Hastanın görme bozukluğunu gidermek ve göz sağlığını geri kazandırmak amacıyla kornea nakli operasyonu planlandı.

Titizlikle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hasta, kaybettiği görme yetisini büyük ölçüde yeniden kazandı. Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Uğur Toka, hastanın 6 aylık iyileşme sürecinin ardından göz sağlığına tamamen kavuşmasının beklendiğini belirtti.

Bu başarılı müdahale, Özel Uğur Göz Hastanesi'nin göz sağlığı alanındaki uzmanlığını ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.