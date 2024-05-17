Özel Uğur Göz Hastanesi Deneyimli Ve Uzman Cerrahi Ekibiyle, uyguladığı Hassas Operasyonları sayesinde hastaların Göz Sağlığını onlara Yeniden Kazandırıyor.

Hastaların Göz Sağlığını En Üst Düzeyde Tutmak İçin Sürekli Olarak Teknolojiyi Ve Tıbbi Yenilikleri Takip Eden Özel Uğur Göz Hastanesi, Nitelikli Sağlık Personeli Ve Modern Tıbbi Ekipmanlarıyla, Bölge Halkına Kaliteli Göz Sağlığı Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor.

Son Olarak, 42 Yaşındaki Selma Göllü Uğur Toka’nın Femto Saniye Lazer Destekli Korneal Halka Uygulaması Ameliyatıyla Göz Sağlığına Kavuştu.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka Gerçekleştirilen Operasyon Hakkında Bilgiler Vererek En Zorlu Göz Ameliyatlarının Özel Uğur Göz Hastanesinde Titizlikle Başarıya Ulaştırıldığını Söyledi.

Kaynak: TRT HABER