Özel Uğur Göz Hastanesi deneyimli ve uzman cerrahi ekibiyle, uyguladığı hassas operasyonları sayesinde hastaların göz sağlığını onlara yeniden kazandırıyor.

Hastaların göz sağlığını en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak teknolojiyi ve tıbbi yenilikleri takip eden Özel Uğur Göz Hastanesi, nitelikli sağlık personeli ve modern tıbbi ekipmanlarıyla, bölge halkına kaliteli göz sağlığı hizmeti sunuyor.

Son olarak, 46 yaşın iki çocuk annesi ev hanımı Semra Hay, 15 derece miyop göz bozukluğu, katarakt ve retina yırtığı problemleri ile Özel Uğur Göz Hastanesine başvurdu.

Katarakt, argon lazer ve akıllı mercek uygulaması ameliyatlarıyla göz sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Semra Hay şimdilerde yarım kalan hayatını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgiler vererek en zorlu göz ameliyatların özel uğur göz hastanesinde titizlikle başarıya ulaştırıldığını söyledi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt