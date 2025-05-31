Kahramanmaraş Platformu, Mavi Marmara saldırısının 15. yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek Gazze ve Kudüs’te yaşananlara dikkat çekti. Yapılan açıklamada, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Mavi Marmara şehitleri anıldı, Gazze’de devam eden insan hakları ihlalleri sert bir dille kınandı.

Açıklamada ayrıca, son 265 günde 120 binden fazla insanın şehit edildiği, 37 bin kişinin kayıp olduğu, 1.9 milyon sivilin yerinden edildiği hatırlatılarak, İslam ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar derhal harekete geçmeye çağrıldı.

Kahramanmaraş Platformu, “Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajını verdi.