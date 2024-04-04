Partinin Grup Başkanvekili olan Özlem Zengin’in görevden alındığı haberleri sonrasında Özlem Zengin’in hayatı ve kariyeri araştırmaları yoğunlaştı. Peki AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir, neden görevden alındı?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in hayatı ve biyografisi, sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yerel seçimde tarihindeki ilk mağlubiyeti yaşayan AK Parti’de değişim sürecine girilirken görevden alınma işlemleri de başladı. Buna göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin görevine son verilen isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Peki AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir, neden görevden alındı?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir?

Türkiye'nin önde gelen siyasi isimlerinden biri olan Özlem Zengin, 1969 yılında doğdu. Hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Amerika'da bir süre yaşadı ve daha sonra Türkiye'ye dönerek bir yıl boyunca öğretmenlik yaptı.

Medya sektöründe kariyerine adım atan Zengin, 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını sunarak ve hazırlayarak tanındı. Aynı dönemde serbest avukatlık da yaptı. Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan Zengin, daha sonra İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevlerini üstlendi. AK Parti'deki sürecinde parti çalışmalarında etkin rol aldı. Ayrıca akademik alanda da başarılı olan Zengin, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptığı tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı ve kadın, aile ve çocuk konularında sivil toplum çalışmalarına katıldı.

Milletvekili olarak da görev yapan Zengin, 27. Dönemde Tokat Milletvekili olarak seçildi ve aynı dönemde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Daha sonra AK Parti Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı gibi önemli görevlerde bulundu. Son olarak, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.