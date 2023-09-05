Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan İstanbul Yarış Atları Hastanesi'ne getirilen atlar, burada tedavi edilip sağlıklarına kavuşturulduktan sonra yarışlara hazırlanıyor.

Safkan İngiliz ve Arap atları gibi günde yaklaşık 200 atın tedavisi, ameliyatı ve rutin sağlık kontrolleri, Veliefendi Hipodromu'nda bulunan hastanede gerçekleştiriliyor.

Hastanede, röntgen, acil müdahale, ultrason, radyoloji, konsültasyon, yoğun bakım, uyandırma odaları, ilaçların bulunduğu depo, eczane ve laboratuvar yer alıyor.

AA ekibi de ayağındaki kırık nedeniyle İstanbul Yarış Atları Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki tayın ameliyat sürecini görüntüledi.

