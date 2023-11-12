İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Dün gece saatlerinde elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı.

Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı.

Palayı sokağa fırlattı

Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi.

Polis olay yerine geldi

Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi.

Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı.

O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.