Farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda “Pamuk ile Kömür” adlı müzikal tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak sahnelenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar, gösteriye akın etti. İki kafadar kedinin başından geçen macera dolu hikâyeyi konu alan tiyatro gösterisi, bir yandan çocukları doyasıya eğlendirirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık ve yardımlaşmanın önemine dair eğitici mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Bu tür etkinliklerin çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmesi açısından çok değerli olduğunu belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Etkinlik 7’den 70’e Herkese Hitap Etti

Tiyatro gösterisini izlemeye gelen Serpil Begüm Uyan, “3. sınıfa gidiyorum. Hayvanları zaten çok seviyorum. Bugün de hayvanlara nasıl davranılması gerektiğine yönelik çok güzel bir tiyatro gösterisi izledik” diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte tiyatro gösterisini takip eden Hacı Ökkeş Özgümüş, “Bu kültürel etkinliğe ailemle birlikte katıldık. Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin insanların hayvan hakları konusunda bilinçlenmesine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.