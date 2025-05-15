İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı saldırı, hastane bahçesinde panik yarattı. Edinilen bilgilere göre S.K. isimli şahıs, daha önceden husumetli olduğu A.M.’yi hastane bahçesinde silahla vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga

Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan S.K. ile A.M. arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. S.K., yanında getirdiği silahla A.M.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaralı Hastanede Tedavi Altına Alındı

Silahlı saldırı sonucu yaralanan A.M., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan Kısa Sürede Yakalandı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, şüpheli S.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.