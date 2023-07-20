Banka hesabınızdaki paraya uzun zamandır dokunmadıysanız dikkat...

Hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyeler ile ilgili son dakika uyarısı geldi.

Kullanılmayan banka hesapları ne olur, silinir mi? Kullanılmayan banka hesaplarındaki para ne olur, silinecek mi? soruları yanıt buldu.

Başvurmayan yandı

Halkbank, Ziraat, ING, Yapı Kredi, İş Bankası ve TEB gibi kurumlar hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için internet sitelerinde sorgulama sayfası yayımladı.

Yapılan duyuruya göre 15 Eylül 2023’e kadar başvuruların yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Söz konusu tutarların TMSF’ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Bankada para bekletenler uyarıldı! Son gün 15 Eylül! Başvurmayanın hesabı sıfırlanıyor..

"Zamanaşımına tabidir"

Bankaların internet sitelerinde zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.”