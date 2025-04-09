Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Gazze'den Paris'e faşizme geçit yok" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" sloganları attı.

İsrail ordusunda görevli Fransız asıllı İsrailli askerlerin Fransa vatandaşlığından men edilmesi çağrısında bulunan göstericiler, Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki soykırımının durdurulmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın Tel Aviv hükümetine önemli ticari avantajlar sağladığına dikkati çeken eylemciler, bu anlaşmanın askıya alınmasını talep etti.