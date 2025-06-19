Kahramanmaraş’ın Tekke Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.