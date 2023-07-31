Adana'da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle, park halindeki bir tır cayır cayır yandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cadde üzerinde park edilen bir tır da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay, Ceyhan ilçesinin Muradiye Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının, tırın aküsünün alev almasıyla çıktığı tahmin ediliyor.

Tır da hasar oluşurken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.