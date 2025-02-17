Kahramanmaraş’ta gençlerin trafikteki hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, paten kayarak ilerleyen bir genç, hızla yol alan bir motosikletin arkasına tutunarak seyir yaptı. Genç, motosikletle birlikte dengesini korumaya çalışırken hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, trafikte seyreden diğer sürücülerin endişeyle olayı izlediği ve bu riskli davranışın sosyal medyada geniş yankı bulduğu dikkat çekti.

Uzmanlar, genç sürücünün bu tür tehlikeli hareketlerinin yalnızca kendi güvenliğini değil, tüm trafikteki sürücü ve yayaların canını tehlikeye attığını belirtti. Özellikle gençlerin bu tarz riskli davranışlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin artırılacağını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.