Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Rize’nin Ardeşen ilçesinde, sanayi sitesi yakınlarında Hamit Gül'ün kullandığı kamyonun lastiğinin patlamasıyla oluşan basın nedeniyle park halindeki bir otomobilin ön tamponu zarar gördü.

Öte yandan bölgede bulunan 3 iş yerinin camları kırıldı.

Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Lastik, bomba gibi patladı”

DHA’nın haberine göre; kamyon şoförü Hamit Gül, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan aradığım sırada aniden lastik, bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve iş yerleri sahiplerinden özür diliyorum.”