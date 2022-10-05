Hırsızların bu kez hedefi pazar arabası oldu...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Berat Baran, üç tekerlekli pazar arabasını evinin önüne park etti.
Arabasını park ettiği yerde bulamadı
Sabah erken saatte yeniden işe gitmek için dışarı çıkan Baran, aracını park ettiği yerde göremedi.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Baran, arabanın çalındığını gördü.
15 bin TL değerinde
Soluğu polis merkezinde alan genç adam, şahıslardan şikayetçi oldu.
Yaklaşık 15 bin TL değerindeki arabayı çalan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.