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Yaklaşık 15 bin TL değerindeki arabayı çalan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Soluğu polis merkezinde alan genç adam, şahıslardan şikayetçi oldu.

Sabah erken saatte yeniden işe gitmek için dışarı çıkan Baran, aracını park ettiği yerde göremedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Berat Baran, üç tekerlekli pazar arabasını evinin önüne park etti.

Hırsızların bu kez hedefi pazar arabası oldu...

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