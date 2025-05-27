6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta eğitim yatırımları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Pazarcık ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Alanya İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte çok sayıda davetli, öğretmen, öğrenci ve mahalle sakini katıldı.

"Depremden Sonra Dayanışmayla Yükseldik"

Törende konuşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, 6 Şubat depreminin ardından Alanya’dan başlatılan yardım kampanyalarıyla bu okulun yapımına destek verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Geçmişte Alanya’da yaşamış olan Paşa'nın adını taşıyan Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın da katkılarıyla bu okulun yapımına destek olduk. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve vakıf mütevelli heyetimizle birlikte bu anlamlı projede yer aldığımız için gururluyuz. Okulumuzun Pazarcık’a ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Eğitim Altyapımızı Güçlendiriyoruz"

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, bölgede devam eden eğitim yatırımlarına dikkat çekerek, "Şu ana kadar 53 okulumuz hizmete girdi, 60’tan fazla okulun inşaatı sürüyor. 70’in üzerinde okul da projelendirilmiş durumda. Eylül ayı itibariyle ilimizin eğitim altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış olacak," dedi.

"Yeni Okullar, Yeni Umutlar"

Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ise eğitimin bir milletin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Bugün sadece bir okulun kapısını açmıyoruz; aynı zamanda hayallerin gerçekleştiği bir geleceğin temellerini atıyoruz. Eğitimin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Devlet-Millet İş Birliğiyle Başardık"

Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat sonrasında hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını belirtti. Kaya, "Devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin dayanışması sayesinde kısa sürede toparlandık. Eğitim yatırımları bu sürecin en kıymetli adımlarından biri oldu. İlçemizde 6 okul tamamlandı, 6 okulun inşaatı sürüyor, 15 okulun ise ihale süreci devam ediyor," dedi.

Törenin sonunda, projeye katkı sunan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’a plaket, çiçek ve hediye takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Açılışın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.